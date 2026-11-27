Erkeklerde meme kanseri nadir ancak gerçek bir risk

Acıbadem Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, meme kanserinin toplumda genellikle kadınlarla ilişkilendirildiğini ancak erkeklerin de bu hastalığa yakalanabildiğini vurguladı. Erkek meme kanserlerinin tüm meme kanserlerinin yüzde 1’inden daha azını oluşturduğunu belirten Özveren, son yıllarda bazı bölgelerde görülme sıklığında artış eğilimi olduğuna dair epidemiyolojik veriler bulunduğunu aktardı.

Görülme sıklığı ve yaş dağılımı:

Özveren, dünya genelinde 2021 verilerine göre yaklaşık 39 bin erkeğe yeni meme kanseri tanısı konulduğu ve 13 binden fazla erkeğin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini söyledi. Ayrıca güncel Amerikan verilerine göre bir erkeğin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma ihtimalinin yaklaşık 755’te bir, kadınlarda ise bu oranın 8 kadında bir olduğunu aktardı. Erkeklerde hastalığın en sık 60-70 yaş arasında tanı aldığı ifade edildi.

Belirtiler ve tanıda gecikme:

Memede ele gelen sertlik, meme başında içeri çekilme, akıntı veya kanama gibi değişikliklerin erkeklerde de meme kanserinin habercisi olabileceğine dikkat çeken Özveren, erken tanı için farkındalığın önemini vurguladı. Erken tanı açısından farkındalık büyük önem taşıyor; birçok erkeğin memesinde fark ettiği değişiklikleri kanserle ilişkilendirmediği ve bu nedenle doktora başvuruyu geciktirdiği belirtildi.

Risk faktörleri ve genetik yatkınlık:

Doç. Dr. Özveren, erkek meme kanseri riskini artırabilen faktörler arasında ileri yaş, ailede meme kanseri veya bazı diğer kanserlerin varlığı, genetik değişiklikler, Klinefelter sendromu, obezite ve ileri karaciğer hastalıklarını saydı. Ayrıca geçmişte göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmasının da risk faktörleri arasında yer alabildiğini kaydetti.

Genetik yatkınlığın erkek meme kanserinde özellikle önemli olduğunu belirten Özveren, uluslararası kılavuzların meme kanseri tanısı alan tüm erkeklerde genetik danışmanlık ve genetik mutasyon analizi yapılmasını önerdiğini aktardı. En sık üzerinde durulan genin BRCA2 olduğunu, bununla birlikte BRCA1, PALB2, CHEK2 ve bazı diğer genlerdeki değişikliklerin de önem taşıyabildiğini söyledi. Çalışmalarda erkek meme kanseri hastalarının yüzde 20’den fazlasında genetik bir yatkınlıkla ilişkili değişiklik bulunabileceği bildiriliyor.

Genetik bilginin hasta ve aile üzerindeki önemi:

Özveren, tespit edilen genetik mutasyonların hastanın tedavi seçeneklerini etkileyebildiğini ve prostat ile pankreas gibi diğer kanserler açısından izlemi değiştirebileceğini vurguladı. Ayrıca bu bulgunun hastanın çocukları, kardeşleri ve diğer yakın akrabaları için de önemli bilgiler sağladığını belirtti.

Tedavi yaklaşımı:

Erkek meme kanserinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavileri ve hedefe yönelik tedavilerin kullanıldığını söyleyen Özveren, tedavi prensiplerinin büyük ölçüde kadın meme kanserindekilerle benzer olduğunu ifade etti. Nadir görülmesi nedeniyle hastalığın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Özveren, memede ortaya çıkan bir kitlenin 'erkek olduğum için meme kanseri olamam' düşüncesiyle ihmal edilmesinin tanıyı geciktirebileceğini vurguladı.

Son olarak Özveren, erken fark etmek, belirtileri önemsemek ve tanı alan her erkek hastada genetik değerlendirmeyi tedavi sürecinin doğal bir parçası olarak görmek gerektiğini belirterek bunun erkek meme kanserinde fark oluşturabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

ACIBADEM KENT HASTANESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN MEDİKAL ONKOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. AHMET ÖZVEREN