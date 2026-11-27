Arnavutköy'de yaşanan olayın ayrıntıları:

İstanbul Arnavutköy'de 25 Kasım Çarşamba akşamı meydana gelen trafik kazasında, içinde dört kişinin bulunduğu otomobilin yol kenarında kaza yapmasının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan şahıslar, sürücünün farklı biri olduğunu ve olay yerinden taksiyle ayrıldığını beyan ederek ekipleri yanıltmaya çalıştı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutmak ve sorumlulukları belirlemek için çevredeki kameraları inceledi. Yapılan ön inceleme ve görgü tespitleri, kazayı gerçekleştiren kişinin olay yerindeki dört kişiden biri olduğunu gösterdi.

Güvenlik görüntüleri ve tespit:

Güvenlik kamerası kayıtlarıyla yapılan karşılaştırma sonucunda polis, otomobili kimin kullandığını belirledi. Buna göre kazayı yapan sürücünün, kazada bulunan şahıslardan biri olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin tespit sonrası cezai işlem başlatma girişimiyle birlikte olay gerilimli bir hal aldı.

Gözaltı, mukavemet ve tutuklama süreci:

Polisin işlemi uygulamak istemesi üzerine bazı şahıslar polise mukavemet gösterdi ve ekiplerin görevlerini yapmasına engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi ve durum kontrol altına alındı. Ekipler, mukavemet gösterenleri gözaltına aldı.

Adli süreçte; C.E., E.B. ve U.E. hakkında görevli memura mukavemet gerekçesiyle işlem yapıldı ve bu üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli K.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ve gözaltı görüntüleri, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kayıtlarda polisle şahıslar arasında yaşanan itiş kakış ve gözaltı anları yer aldı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli sürecin devam ettiği, polisin bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASINA KARIŞAN OTOMOBİLDE BULUNAN 4 KİŞİ, SÜRÜCÜNÜN TAKSİYLE OLAY YERİNDEN AYRILDIĞINI SÖYLEYEREK POLİS EKİPLERİNİ YANILTMAYA ÇALIŞTI. KAZAYA KARIŞAN ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA BÖLGEDEN ÇEKİLDİ.