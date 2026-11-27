Toplantının içeriği ve katılımcılar:

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ile organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve sanayiciler katıldı.

Vali'nin değerlendirmesi:

Vali Mehmet Makas açılış konuşmasında istişare toplantılarını sürdüreceklerini ve sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek için bir arada olacaklarını ifade etti. Makas, "Biz hemhal olduğumuz, bir ve beraber olduğumuz müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok" diyerek üretim ve istihdama verilen önemi vurguladı ve sanayicilere fedakârlıkları için teşekkür etti.

Başkan'ın mesajı ve ekonomik değerlendirme:

Belediye Başkanı Faruk Özlü, dünya ve Türkiye ekonomisindeki zorluklara dikkat çekti; Avrupa Birliği pazarındaki daralma ve Çin kaynaklı rekabet baskısına işaret etti. Özlü, zorlu koşullarda üretim ve istihdamı sürdüren sanayicilere yönelik destek mesajı vererek, "Hepiniz birer kahramansınız" dedi ve valinin koordinasyonunda devlet destekli çözümler üretme niyetini paylaştı.

Altyapı ve gümrük duyurusu:

Toplantıda önemli bir altyapı gelişmesi de açıklandı: Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün hukuki kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve idari bina için yer tespitinin yapıldığı bildirildi. Başkan Özlü, gümrük müdürlüğü ile tır parkının E-5 kenarında, Gölyaka otoyol çıkışına yakın bir noktada kurulmasının planlandığını belirterek bu projenin sanayi ve ihracat altyapısına katkı sağlayacağını ifade etti.

Oda temsilcilerinin yaklaşımı:

İshak Şengüloğlu Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına sanayicilerin taleplerine destek vereceklerini belirtti. Şengüloğlu, seçim sürecine değinerek TOBB ziyaretinde ortaya konan desteği hatırlattı ve gelecek talepler konusunda oda olarak yardımcı olacaklarını vurguladı.

Gelecek adımlar ve kapanış:

Toplantı, sanayicilerin sorun, istek ve taleplerinin dinlenmesi ile çözüm önerilerinin paylaşıldığı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Yetkililer; koordinasyon, takip ve uygulama süreçlerinin güçlendirilmesi, sorunların yerinde çözülmesi ve sanayicilere destek sağlanması yönünde çalışma kararlılığı dile getirdi. Katılımcılar, üretim ve istihdamın devamı için verilen emekler nedeniyle sanayicilere teşekkür etti.

TOPLANTIYA; VALİ MEHMET MAKAS, BAŞKAN FARUK ÖZLÜ, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU, İL JANDARMA KOMUTANI KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ NURHAN KARTAL İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YÖNETİCİLERİ VE SANAYİCİLER KATILDI.