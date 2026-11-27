Katar Grand Prix'sine kısa bakış:

Formula 1 takvimi bu hafta sonu Katar Grand Prix'siyle devam ediyor. Sezonun 22. yarışı, Lusail şehrindeki Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış hafta sonu programında sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, ana yarış ise pazar günü TSİ 19.00'da koşulacak.

pist ve geçmiş performanslar:

Lusail pistinde ilk kez 2021'de yarış düzenlenmiş, pistteki en hızlı tur rekoru ise 2024'te 1:22.384 ile İngiliz sürücü Lando Norris tarafından kaydedilmişti. Geçen yılki yarışın galibi ise Max Verstappen olmuştu; bu veri, takım ve sürücü performanslarının piste yansıyacağı ipuçları veriyor.

sezon içinde öne çıkanlar:

Bu sezon galibiyet dağılımında dikkat çeken tablo şöyle: Kimi Antonelli 9, Lando Norris 4, George Russell ve Max Verstappen 3'er, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 1'er kez zafer elde etti. Buna göre bazı pilotlar sezon boyunca istikrarlı sonuçlar alırken, diğerleri birkaç güçlü yarışla öne çıktı.

şampiyonluk durumu ve kalan hedefler:

Sezon öncesi ve orta bölümündeki yarışlarla birlikte Kimi Antonelli pilotlar klasmanında şampiyonluğunu daha önce ilan etmiş durumda; takımlar klasmanında ise Mercedes zaferi garantiledi. Bu sonuçlar, Katar gibi son etaplarda ekiplerin ve pilotların sezon sonu sıralamalarındaki pozisyonlarını koruma veya yükseltme stratejilerini belirleyecek.

ilk beşlerdeki durum:

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 304 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 264 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 264 puan

Takımlar klasmanında ilk beş ise şöyle listeleniyor:

1 - Mercedes: 666 puan

2 - Ferrari: 517 puan

3 - Red Bull: 440 puan

4 - McLaren: 431 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan

Katar Grand Prix'si, sezonun son bölümlerinde sürücü ve takım dinamiklerini görme açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Takımların puan koruma stratejileri ve sürücülerin pistteki agresyon seviyesi, sezon kapanışına kadar izleyeceğimiz hikâyeyi belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

FORMULA 1'DE HEYECAN BU HAFTA SONU YAPILACAK KATAR GRAND PRİX'SİYLE DEVAM EDECEK. (ARŞİV)