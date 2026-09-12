Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Bilecik'te mermer fabrikasından ormana sıçrayan yangın hızla söndürüldü

Bilecik'te bir mermer fabrikasının bahçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te mermer fabrikasından ormana sıçrayan yangın hızla söndürüldü

Bilecik'te mermer fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu Gülümbe rampalarında faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının bahçesinde başladı. Olayın ilk etapta fabrikanın açık alanında başladığı bildirildi.

Henüz nedeni belirlenemeyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı ve kısa sürede müdahale gerektirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Alevlerin kontrol altına alınması için Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli birlikte çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

BİLECİK&#039;TE BİR MERMER FABRİKASININ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

BİLECİK'TE BİR MERMER FABRİKASININ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi
images

Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu
images

Soğutma çalışmaları süren Kozan ormanında dumanlar yeniden yükseldi
images

Girişteki doğalgaz sızıntısı paniğe yol açtı, 6 katlı apartman tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı