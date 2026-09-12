Bilecik'te mermer fabrikasından ormana sıçrayan yangın hızla söndürüldü

Bilecik'te mermer fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yangın, Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu Gülümbe rampalarında faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının bahçesinde başladı. Olayın ilk etapta fabrikanın açık alanında başladığı bildirildi.
Henüz nedeni belirlenemeyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı ve kısa sürede müdahale gerektirdi.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
Alevlerin kontrol altına alınması için Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli birlikte çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.
BİLECİK'TE BİR MERMER FABRİKASININ BAHÇESİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI
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