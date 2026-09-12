Çorum’da Samsun-Çorum kara yolunda zincirleme kaza: beş kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme kaza

Samsun-Çorum kara yolunun Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada üç araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlar; F.D. idaresindeki 06 DNJ 703 plakalı Fiat, D.D. yönetimindeki 19 AEY 971 plakalı Hyundai ve Z. Ö. idaresindeki 06 AGL 188 plakalı Fiat olarak kayıtlara geçti. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Yaralıların durumu ve müdahale

Çarpmanın etkisiyle araçlardaki yolcular Y.D., Y.D., E.D., A.D. ve M.D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı, durumları hakkında henüz ayrıntılı sağlık bilgisi paylaşılmadı.

Ulaşım ve soruşturma

Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşım bir süreliğine kapanırken kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu; bu anlar drone ile havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçlardan birinin yol dışına çıkarılmasıyla trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ANLAR HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ