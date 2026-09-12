Taş medreseli ülkücüler Ulucanlar Cezaevi'nde 12 Eylül idamlarını andı

Anma programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi:

12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yıldönümünde, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde hayatını kaybeden ülkücüler için bir anma programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Taş Medreseli Ülkücüler ile çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Törene Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.

Ulucanlar Cezaevi, darbe döneminde idamların ve cezaevindeki baskının sembollerinden biri olarak anılıyor; program katılımcıları, yaşamını yitiren ülkücüleri anarken bu dönemin hatırlattığı kayıpların ve mağduriyetlerin altını çizdi.

Yıldırım'ın değerlendirmesi:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Eylül döneminde ülkücülere yönelik sistematik işkence ve baskı uygulandığını vurguladı. Yıldırım, katıldığı törende şunları söyledi: '12 Eylül’de ülkücülere akla gelmeyecek her türlü işkenceyi yaptılar. Bir daha milliyetçiliktir, ülkücülüktür, manevi değerlerdir bunlar akıllarına gelmesin, böyle bir teşebbüste bulunmasınlar diye yaptılar. Bize, haddinden fazla zarar vermişlerdir.' Bu sözlerle Yıldırım, darbe dönemi uygulamalarının hem bireysel hem de toplumsal travmalar yarattığını ifade etti.

Yıldırım ayrıca, darbenin ardından ülkücülerin ülkenin dört bir yanından toplanıp cezaevlerine gönderildiğini belirterek, ülkücü hareketinin o yıllarda ağır bir yokluk içinde olduğunu anlattı. Konuşmasında, ülkücülerin dönemin koşullarında üç temel alanda muhatap olduklarını vurguladı: 'Birincisi hapishane, ikincisi hastane, üçüncüsü mezarlık. Biz bu üç ayakta gittik, geldik.'

Toplumsal etkiler ve hatırlatma:

Yıldırım, darbenin sadece cezaevinde olanları değil, dışarıda kalan aileleri ve yakın çevreleri de derinden etkilediğini aktardı. Konuşmasında, ailelerin sosyal hayatta dışlandığını, hatta komşuların ve çevrenin uzaklaştığını belirterek, 'Bırakın bizi; kardeşimizi, anamızı, babamızı görenler yolunu değiştiriyordu. Bunlardan uzak durun diyorlardı, vebalı gibiydik' ifadelerini kullandı.

Ancak Yıldırım, bugün artık ülkücülerin varlık günlerinde olduklarını söyleyerek, geçmişte yaşanan mağduriyetlerin unutulmaması gerektiğini, anma etkinliklerinin bu hatırlatmayı sağladığını belirtti. Tören, hayatını kaybedenlerin anılması ve dönemin yarattığı etkilerin paylaşılmasıyla son buldu.

12 EYLÜL 1980 DARBESİNDE CEZAEVİNDE YATAN TAŞ MEDRESELİ ÜLKÜCÜLER, DARBE DÖNEMİNDE İDAM EDİLEN ÜLKÜCÜLERİ ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ’NDE ANDI.