Kıvılcımlar kağıtları tutuşturdu: Adıyaman'da ev yangını maddi hasara yol açtı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29116 sokak üzerinde bulunan bir evin üst katında yürütülen demir kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, alt katta depolanmış kağıt parçaları üzerine düştü. Kağıtların tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede yayılarak evin içinde yangın meydana getirdi.

Ekip müdahalesi ve sonuç:

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi ancak evde maddi hasar oluştu.

Soruşturma başlatıldı:

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İlk bulgular, yangının kaynak sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu tutuşma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Soruşturma ilerledikçe olayın nasıl gerçekleştiği ve oluşan hasarın boyutu hakkında daha ayrıntılı bilgiler paylaşılacak.

ADIYAMAN’DA BİR EVDE DEMİR KAYNAK ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇIKAN KIVILCIMLARIN KAĞIT PARÇALARINI TUTUŞTURMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. YANGINDA EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU.