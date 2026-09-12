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Küçükçekmece'de gün ortasında su tankerinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir su tankerinin altında kalarak hayatını kaybetti; kaza anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de gün ortasında su tankerinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

kaza detayları:

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, saat 12.00 sıralarında Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeki bir su tankerinin altında kaldı. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonrası talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Kaza anına ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yolun karşısına geçme girişimi ve su tankerinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Söz konusu kayıtlar, olayın seyrine ilişkin soruşturma kapsamında inceleniyor.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor; sürücü gözaltına alındı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

Küçükçekmece’de kadının su tankerinin altında kaldığı kaza anı kamerada

Küçükçekmece’de kadının su tankerinin altında kaldığı kaza anı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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