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Bilecik'te yeni eğitim yılı hazırlıkları: öğrenci odaklı yaklaşım ön planda

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 hazırlıklarını Serdal Şimşek başkanlığında ele aldı; öğrenci merkezli ve yenilikçi eğitim vurgulandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik'te yeni eğitim yılı hazırlıkları: öğrenci odaklı yaklaşım ön planda

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını gözden geçirmek üzere bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlık etti; ilçe millî eğitim müdürleri ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri hazır bulundu. Görüşmelerde kent genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ve yeni döneme yansımaları kapsamlı şekilde ele alındı.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Çalışmaların odağında öğrenciler yer aldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sürdürülen eğitim uygulamalarının yeni eğitim öğretim yılına entegrasyonu, öğrencilerin akademik başarısını destekleyecek uygulamalar ve sosyal-kültürel gelişimlerini besleyecek faaliyetlerin planlanması gibi konular değerlendirildi. Ayrıca yenilikçi eğitim yaklaşımlarının sınıf içi ve okul yönetimi süreçlerine yansıtılması için stratejik öncelikler tartışıldı.

serdal şimşek'in değerlendirmesi:

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni dönemle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan, nitelikli ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de destekleyen güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak. Tüm eğitim camiamızla birlikte yeni dönemde de öğrencilerimizin geleceğine yön verecek çalışmaları hayata geçirmek için gayret göstereceğiz."

Toplantı sonucunda belirlenen stratejik hedeflerin önümüzdeki dönemde uygulanması ve il genelinde eşgüdümlü çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Eğitim yönetimi, yeni dönemde öğrenciyi merkeze alan politika ve uygulamaları hayata geçirmeye odaklanacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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