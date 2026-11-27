Bilecik'te yıldız kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar boyunca takımların ortaya koyduğu mücadele, yerel seviyede dikkat çekti ve organizasyonun hedeflediği spor kültürünü güçlendirdi.

ödül töreni ve katılımcıların kutlanması:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar için düzenlenen törende madalya ve kupalar sahiplerine takdim edildi. Organizasyona katılan takımlar, antrenörler ve hakemler törende tebrik edildi; sporcuların saha içindeki centilmenliği ve mücadele ruhu yakından takdir edildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Yıldız kızlarımızın sahada sergilediği mücadele ve spor ruhu bizleri gururlandırdı. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. İl müdürünün açıklaması, yerel yönetimin spor altyapısı ve gençlere yönelik faaliyetleri destekleme kararlılığını vurguladı.

Organizasyonun sonlandırılmasıyla birlikte katılımcı okullar arasında tebrikleşme ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgedeki genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı ve voleybolun yaygınlaşmasını hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU