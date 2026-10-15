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Tokat semalarında son prova: SOLOTÜRK gösteriye hazırlanıyor

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat semalarında prova uçuşu yaptı; etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Tokat semalarında son prova: SOLOTÜRK gösteriye hazırlanıyor

SOLOTÜRK'ten Tokat'ta prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirilecek gösteri öncesinde Tokat semalarında prova uçuşu yaptı.

prova uçuşu:

Tokat'a gelen ekip, hazırlıkları kapsamında kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

gösteri ve davet:

Gösteri, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak ve tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOKAT HAVALİMANI&#039;NDA...

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOKAT HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖSTERİ ÖNCESİNDE PROVA UÇUŞU YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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