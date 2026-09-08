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Bilim insanı Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan şöhret nişanı

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, İlham Aliyev'in kararıyla Azerbaycan tarafından bilimsel ve insani katkıları için Şöhret Nişanı'yla ödüllendirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bilim insanı Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan şöhret nişanı

Ödül kararının ayrıntıları:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan kararnameyle, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Şöhret Nişanı'na layık görüldü. Kararname 7 Eylül 2026 tarihinde imzalandı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Sancar’ın uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine sunduğu özel hizmetlerin bu yüksek nişana temel oluşturduğu belirtildi.

Açıklamanın 8 Eylül 1946 doğumlu Sancar’ın 80. yaş günü arifesinde yapılması, ödüle sembolik bir anlam daha kazandırdı.

Aile ve kamuoyundan gelen değerlendirmeler:

Sancar’ın yeğeni ve Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, ödül kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün hepimiz için gurur dolu ve son derece anlamlı bir gün. Aziz amcamın uluslararası bilimsel ve insani iş birliğine sunduğu katkıların böylesine yüksek bir nişanla onurlandırılması, ailemiz kadar Türkiye ve bütün Türk dünyası için de büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kıymetli takdirleri dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sürecin ilgili makamlara ulaştırılması ve titizlikle takip edilmesinde gösterdiği ilgi ve destek için Azerbaycan Diaspora İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov’a da gönülden teşekkür ediyoruz."

Orhan Sancar, Aziz Sancar’ın Azerbaycan’a olan yakınlığını da vurgulayarak şunları ekledi:

"Aziz Sancar Azerbaycan’ı hiçbir zaman uzaktan sevmedi. 44 günlük Vatan Savaşı sırasında gelişmeleri uykusuz geceler boyunca büyük bir hassasiyetle takip etti ve Azerbaycan’ın haklı sesinin dünyaya duyurulması için çaba gösterdi. Şuşa’yı ziyaret etti, Gence’ye yönelik saldırıda anne ve babasını kaybeden küçük Hatice’nin eğitimine destek oldu. Bu ödül, yalnızca bilimsel başarılarının değil, Azerbaycan’a ve Türk dünyasına duyduğu samimi sevginin de çok kıymetli bir karşılığıdır"

Bilimsel ve insani bağların önemi:

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Azerbaycan ile kurduğu ilişkiler, iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve insani bağların güçlenmesine örnek teşkil ediyor. Sancar, 2021 yılında bir heyetle birlikte Şuşa’yı ziyaret etmiş ve 2020’deki Gence saldırısında ailesini kaybeden Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunmuştu. Bu adımlar, yalnızca bireysel destek olmanın ötesinde, kamu diplomasisi ve kültürel etkileşim açısından da geri dönüşler sağlıyor.

Mardin’in Savur ilçesinden uluslararası bilim sahnesine uzanan yaşam öyküsüyle tanınan Sancar, DNA onarım mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaşmıştır. Azerbaycan tarafından verilen bu nişan, hem bilimsel başarılarının hem de Türk dünyasına yönelik gönülsel katkılarının bir takdiri olarak değerlendiriliyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’İN...

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’İN KARARIYLA, ULUSLARARASI BİLİMSEL VE İNSANİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE SUNDUĞU ÖZEL KATKILAR NEDENİYLE ŞÖHRET NİŞANINA LAYIK GÖRÜLDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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