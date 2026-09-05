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Bilim merkezindeki a340 alevlere gömüldü, kopan kuyruk itfaiye aracına düştü

Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340'te çıkan yangında uçağın kuyruğu koptu ve itfaiye aracının üzerine düştü; söndürme sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilim merkezindeki a340 alevlere gömüldü, kopan kuyruk itfaiye aracına düştü

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'de UçakPark içinde sergilenen ve havacılık ile bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipindeki yolcu uçağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan alanda meydana geldi. İlk ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevler kısa sürede uçağın büyük kısmını sardı.

İtfaiye müdahalesi ve tehlike anı:

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin etkisiyle uçağın kuyruk bölümü koparak bir itfaiye aracının üzerine düştü. O anlarda alandaki ekipler ve çevredekiler büyük korku yaşadı; olay anına ilişkin görüntülerde kopan kuyruk parçasının aracın üzerinde olduğu görüldü.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüğüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ&#039;DE HAVACILIK VE BİLİM MERKEZİ OLARAK KULLANILAN AİRBUS A340 TİPİ YOLCU UÇAĞINDA YANGIN...

KOCAELİ'DE HAVACILIK VE BİLİM MERKEZİ OLARAK KULLANILAN AİRBUS A340 TİPİ YOLCU UÇAĞINDA YANGIN ÇIKTI. ALEVLERİN TÜM UÇAĞI SARDIĞI YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SIRASINDA UÇAĞIN KUYRUĞU KOPTU. O ANLARDA BÜYÜK KORKU YAŞANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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