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Sahil güvenlik kurtardı: Yunanistan'ın geri ittiği 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasına geri itilen 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin iki ayrı müdahalesiyle kurtarılarak karaya çıkarıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil güvenlik kurtardı: Yunanistan'ın geri ittiği 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Olayın gelişimi:

İzmir açığında 4 Eylül günü sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı ekipmanla yapılan müdahalede, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmen grupları Sahil Güvenlik tarafından tespit edilip kurtarıldı. Olaylar Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında gerçekleşti.

Kurtarma operasyonları:

İlk ihbar, 4 Eylül saat 06.15 sıralarında Çeşme açıklarında geldi. Bölgeye sevk edilen TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Aynı gün saat 13.05'te Menderes açıklarında ihbar üzerine KB-89 ve TCSG-311 borda numaralı gemi ve botlar bölgeye intikal etti; can salı içindeki 27 düzensiz göçmen daha ekiplerce denizden alındı.

Göçmenlerin durumu ve teslim:

Kurtarılan toplam 57 düzensiz göçmenin uyruk dağılımı şöyle: 37 Yemen, 9 Somali, 8 Sudan, 2 Çad ve 1 Etiyopya vatandaşı. Karaya çıkarılan kişiler sağlık kontrollerinden geçirilip işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, operasyonda hayatını kaybeden veya kayıp bildiren bilgiye rastlanmadığını bildirdi.

ÇEŞME VE MENDERES İLÇELERİ AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEN...

ÇEŞME VE MENDERES İLÇELERİ AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEN TOPLAM 57 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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