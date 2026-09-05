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UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

Kocaeli Çayırova'daki UçakPark Bilim Merkezi'nde Airbus A340'ta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı veya yaralanma yok.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

olay ve müdahale:

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yer alan UçakPark'ta, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

belediyenin açıklaması:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uçak Park Bilim Merkezi'nde çıkan yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını, itfaiyenin etkin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü bildirdi. Açıklamada olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış olmasının teselli kaynağı olduğu vurgulandı.

inceleme ve izlenecek süreç:

Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın detayları ve olası hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kamu ve ziyaretçi güvenliği açısından süreç takip edilirken, yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağını açıkladı.

UÇAĞIN YANMADAN ÖNCEKİ HALİ (ARŞİV)

UÇAĞIN YANMADAN ÖNCEKİ HALİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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