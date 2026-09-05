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Esenyurt'ta 28 bin öğrenci kırtasiye setiyle okula başlıyor

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi 28 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı; 16 bin 251'i ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilere verildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Esenyurt'ta 28 bin öğrenci kırtasiye setiyle okula başlıyor

Esenyurt Belediyesi eğitim yılını kırtasiye desteğiyle karşılıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye, destek çalışmasını kent genelindeki okullar ve kurumlarla koordineli şekilde yürüttü.

dağıtım ve kapsamı:

Belediye yetkilileri ve Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, toplam 28 bin öğrencinin kırtasiye setlerini okullarına teslim etti. Bu dağıtım kapsamında 16 bin 251'i ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler olmak üzere setler okullara ulaştırıldı. Ayrıca belediye bünyesinde hizmet veren 12 kreşte eğitim görecek yaklaşık bin öğrencinin kırtasiye setleri de eğitim yuvalarında hazır bekliyor.

belediye yetkilisinin mesajı:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sosyal medya paylaşımında eğitime verdikleri öneme dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Değerli Esenyurtlu komşularımız, önümüzdeki hafta itibarıyla yeni eğitim ve öğretim yılını başlatıyoruz. Bizler Esenyurt Belediyesi olarak 16 bin 251 ilkokul 1. sınıf öğrencimizin kırtasiye setlerini hediye olarak hazırladık. 12 kreşimizde bulunan yaklaşık 1.000 öğrencimizin de kırtasiye setleri okullarında onları bekliyor. Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli öğrenciler; yeni eğitim-öğretim yılının hepimize başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz"

Dağıtım, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler için başarılı geçmesi temennisiyle tamamlandı.

OKULLARIN AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALA ESENYURT BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE...

OKULLARIN AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALA ESENYURT BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİNDE BULUNDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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