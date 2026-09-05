Destici Sivas'ta: Türkiye artık oyun kuran ve prangalarını kırmış bir ülke

Destici'nin Sivas değerlendirmesi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta düzenlediği basın açıklamasında "terörsüz Türkiye" sürecini ve Amedspor çevresinde yaşanan tahrik olaylarını ele aldı. Destici, PKK ve destekçisi olarak nitelendirdiği küresel güçlerin, Türkiye'nin güçlenmesini istemediğini savundu ve ülkenin son dönemde giderdiği zaaflara dikkat çekti.

Konuşmasında, geçmişte yaşanan kayıplara dikkat çekerek "Yıllarca on binlerce insan hayatını kaybetmiş trilyonlarca dolarımız yani emeğimiz tabiri caizse heba edilmiş" ifadelerini kullandı. Destici, bu süreçlerin sorumlusu olarak PKK, uzantılarını ve "emperyalist, küresel siyonist güçleri" işaret etti ve bu güçlerin Türkiye üzerinde hesapları olduğuna dair uyarıda bulundu.

güç, birlik ve dış politika vurgusu:

BBP lideri, Türkiye'nin bugün ekonomik, savunma sanayi ve dış politika alanlarında daha güçlü olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Türkiye dünkünden çok güçlüdür ekonomik olarak da güçlüdür. Savunma sanayi alanında da güçlüdür. Dış politikalarında daha etkindir. Prangalarını kırmıştır" şeklinde güçlü bir değerlendirme yaptı ve ülkenin artık "üzerinde oyun kurulan" değil, "bölgesinde ve dünyanın tek noktasında oyun kuran bir devlet" haline geldiğini savundu. Bu tespitte Destici, güvence kaynağı olarak önce Allah'ı sonra milleti gösterdi.

DEM Parti eleştirisi ve muhtemel sonuçlar:

Destici, DEM Parti'yi "milletin sinir uçlarıyla oynamakla" suçlayarak, teröre ilişkin yaklaşımda net bir duruş çağrısı yaptı. Parti olarak "başından itibaren" şartsız teslimiyet çağrısı yaptıklarını belirterek, "Şartsız, müzakeresiz, pazarlıksız, silahını bırakıp kendini fes ettin. Etmedin sonuçlarına katlanırsın" dedi. Destici, yasaların uygulanmasının ardından PKK sempatizanlarının ve DEM partililerin sergilediği tutumları eleştirerek, teröristlere şehit muamelesi yapılmasına tepki gösterdi ve buna müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca ceza ve hesap verme vurgusu yaptı; içeriden çıkmış ve birçok asker ile polisin katili olan kişilerin meydanlarda dolaşıp pişman olmadıklarını söylemelerinin kabul edilemeyeceğini belirtti ve bu tür söylemlerle terör propagandası yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

sporlarda provokasyon uyarısı:

Destici, maçlarda terör propagandasının yapıldığını öne sürerek spor alanlarına da dikkat çekti. Diyarbakır ile ilgili sözlerinde, "Diyarbakır Türkiye’nin bir şehridir" ifadesini kullanarak, şehrin tarihsel ve etnik bütünlüğüne vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde nüfus ve etnik yapıda değişiklikler olduysa bunun şehirleşme ve dışarıdan gelenlerle ilişkili olduğunu belirtti. Destici, devlet kurumlarının ve hatta bir spor federasyonunun bile bölücülüğü çağrıştıracak isimlere müsaade edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Basın açıklaması, Destici'nin terörle mücadele, ulusal birlik ve spor sahalarındaki tahriklere karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle sonlandı; partinin ve liderinin gündeminde güvenlik ve milletin birliği vurgusu öne çıktı.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, SİVAS’TA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ