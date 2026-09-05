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karapınar'da iki ayrı ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde İpekçi ve Türkiye mahallelerinde çıkan iki ot yangını, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

karapınar'da iki ayrı ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Karapınar'da iki ayrı ot yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan iki ot yangını, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaylarda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yangınlar yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

İpekçi Mahallesi'ndeki yangının seyri:

İlk yangın İlçeye bağlı İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Yetkililer, boş bir evin bahçesindeki kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştuğunu aktardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Türkiye Mahallesi'nde müdahale ve inceleme:

İkinci yangın ise Türkiye Mahallesi'nde, boş bir arazide çıktı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Her iki olayda da alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlattı ve benzer olayların önlenmesi amacıyla halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KARAPINAR İLÇESİNDE FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN İKİ AYRI OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

KARAPINAR İLÇESİNDE FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN İKİ AYRI OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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