sempozyumda açıklanan düzenlemelerin kısa özeti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilirkişilik Kanunu'nun 10. yılı dolayısıyla Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen sempozyumda bilirkişilik hizmetlerinde sağlanan yenilikleri anlattı. Programa hâkim, savcı, bilirkişi, akademisyen ve meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Gürlek, sistemde yapılan düzenlemelerin hedefinin yargı süreçlerindeki etkinliği ve vatandaşın adalete erişimini artırmak olduğunu belirtti.

rapor teslim sürelerinde somut düşüş:

Bakan Gürlek, rapor teslim sürelerinin kısalmasına ilişkin uygulamayı şu sözlerle özetledi: elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresinin 110 günden 27 güne indirildiğini bildirdi. Bu uygulamanın duruşma ertelemelerinin azaltılması ve vatandaşın hakkına daha hızlı ulaşması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

eğitim ve kurumsal düzenlemeler:

Gürlek, Bilirkişilik Kanunu ile oluşturulan kurumsal yapıya dikkat çekti; Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Danışma Kurulu ve bölge kurullarının seçim, eğitim, görevlendirme ve denetimde ortak esaslar belirlediğini söyledi. Ayrıca bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verildiğini, yaklaşık 34 bine yakın bilirkişinin yenileme eğitimini tamamladığını aktardı.

Bilirkişilik hizmetlerinde iş yükünün dengeli dağıtılmasının gerekliliğine işaret eden Bakan, aynı bilirkişilere çok sayıda dosya verilmesinin inceleme sürelerini uzattığını belirterek, bilirkişilerin üstlenebileceği dava sayısına sınırlama getirildiğini ve böylece diğer uzmanların da görev almasının sağlandığını kaydetti.

deprem sürecinde uygulama ve yapay zekâ projeleri

Gürlek, depremler sonrası yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespitine ilişkin bir kılavuz hazırlandığını açıkladı. Bu kılavuzun, sahada görev yapan bilirkişilere yol gösterdiğini ve zaman içinde sağlıklı değerlendirme yapılmasına katkı sağladığını belirterek deprem bölgesinde görev yapan bilirkişilere şükranlarını sundu.

Bakanlık ayrıca teknolojinin kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Bilirkişilik ve Yapay Zekâ Projesi ile dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlemeye ve uygun bilirkişiyi seçmeye yardımcı bir uygulama geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında istinaf ve temyiz kararlarından yararlanılarak rapor hazırlığında yol gösterici örnekler oluşturulacak ve her aşamada yargı mensuplarının ile bilirkişilerin mesleki tecrübelerinden yararlanılacak.

raporların niteliği ve son değerlendirme:

Bilirkişi raporlarının hem anlaşılır hem de gerekçeli olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, hâkimin sorduğu sorunun raporda açıkça yanıtlanabilmesi ve tarafların tespitlerin hangi inceleme ve bilgiye dayandığını görebilmesi gerektiğini ifade etti. Sempozyumun, "Dijital Çağda Bilirkişilik" başlıklı oturumu gibi tartışma ve önerilerin Bakanlığın çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakanın sözleriyle, "İşini ehliyetle yapan, kanaatini gerekçesiyle ortaya koyan ve raporunu vaktinde teslim eden her bilirkişi, vatandaşımızın hakkına kavuşmasına kıymetli bir katkı sunuyor."

Bilirkişi raporlarının teslim süresi 110 günden 27 güne düşürüldü