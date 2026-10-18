Bingöl Ilıcalar mevkiinde kaza: biri ağır üç yaralı

Bingöl Ilıcalar mevkiinde trafik kazası

Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde ve araçta inceleme yapıyor; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı