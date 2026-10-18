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Bingöl Ilıcalar mevkiinde kaza: biri ağır üç yaralı

Ilıcalar mevkiinde 12 AV 919 plakalı otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl Ilıcalar mevkiinde kaza: biri ağır üç yaralı

Bingöl Ilıcalar mevkiinde trafik kazası

Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde ve araçta inceleme yapıyor; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bingöl'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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