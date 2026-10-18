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Vize'de ilaç fabrikası deposunda çıkan yangın üç saatte kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki ilaç fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık üç saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vize'de ilaç fabrikası deposunda çıkan yangın üç saatte kontrol altına alındı

Vize'de ilaç fabrikasında depo yangını

Kırklareli’nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye, çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Saha ekipleri, kısa sürede başlayan çalışmalarla alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun söndürme ve soğutma operasyonu sonucunda yangın yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alındı. Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi.

Hasar tespit ve soruşturma:

Yangın sonucu fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu. Ekipler tesiste soğutma çalışmalarını sürdürüyor; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ’NDE İLAÇ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

KIRKLARELİ’NDE İLAÇ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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