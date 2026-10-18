Vize'de ilaç fabrikası deposunda çıkan yangın üç saatte kontrol altına alındı

Vize'de ilaç fabrikasında depo yangını

Kırklareli’nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye, çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Saha ekipleri, kısa sürede başlayan çalışmalarla alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun söndürme ve soğutma operasyonu sonucunda yangın yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alındı. Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi.

Hasar tespit ve soruşturma:

Yangın sonucu fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu. Ekipler tesiste soğutma çalışmalarını sürdürüyor; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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