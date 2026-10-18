Bağdat deklarasyonu: İİT dışişleri bakanları konseyi Filistin ve ekonomik iş birliğinde uzlaşı sağladı

Toplantı sonuçlandı, Bağdat Deklarasyonu yayımlandı

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İİT Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 17-18 Ekim tarihlerinde Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı tamamlandı ve gündemdeki kararlar kabul edilerek Bağdat Deklarasyonu yayımlandı. Toplantının 45 yıl aradan sonra ikinci kez Bağdat’ta gerçekleştirildiği, 55 üye ve gözlemci ülkenin yanı sıra 30 kuruluş ve 6 özel temsilcinin katıldığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Emine Muhammed'in de hazır bulunduğu bildirildi.

Filistin meselesi birinci öncelik olarak ele alındı:

Bakan Hüseyin, toplantıda İİT içinde Filistin konusunda ortak tutumun öneminin vurgulandığını belirtti. Açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine, yerleşim faaliyetlerine ve toprakların ilhakına karşı çıkıldığı; Kudüs ile kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının haklarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda Filistin'e siyasi ve mali desteğin artırılması yönünde çağrı yapıldığı ve Filistin adına toplanan vergi gelirlerinin serbest bırakılması talep edildi.

Katılımcılar ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesi gerektiği ve kurumun rolünü zayıflatmaya yönelik girişimlerin reddedildiği ortak tutumunu benimsedi.

Ekonomik iş birliği, kalkınma ve bölgesel istikrar:

Toplantıda ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ile gıda ve su güvenliği alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Hüseyin, eğitim, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımların yanı sıra kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, yoksulluk ve işsizlikle mücadele ile iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara karşı tedbirlerin gündeme getirildiğini bildirdi.

Ayrıca İİT çalışma mekanizmalarının geliştirilmesi, terörizm ve aşırılıkla mücadele, İslamofobiyle karşı koyma, insani yardımların güçlendirilmesi ve medeniyetler arası diyalogun ilerletilmesi konuları görüşüldü. Katılımcılar gerilimin düşürülmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve sivillerin korunmasının gerekliliğini vurguladı; çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ile arabuluculuğun önemine dikkat çekildi.

İİT Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet toplantıda, teşkilatın kurumsal yapısının reforme edilmesi, mali sürdürülebilirliğin sağlanması ve arabuluculuk ile diplomatik önleme mekanizmalarının etkinleştirilmesini içeren stratejik bir vizyon sunduğunu aktardı. Ahmet, bu vizyonun hayata geçirilmesi için üye ülkelerin desteği ve aktif katılımının gerekli olduğunu belirterek İİT bünyesinde reform yapılmasını ve ekonomi konularına odaklanan özel bir İslam zirvesi düzenlenmesini önerdi. Reformların başarıya ulaşması için siyasi, kurumsal ve mali desteğin artırılmasının önemi özellikle vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Bağdat’ta 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Filistin meselesi, ekonomik iş birliği ve bölgesel gerilimin düşürülmesinin ön plana çıktığını açıkladı.