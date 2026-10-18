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Sipariş tartışması bina önünde bıçaklı kavgaya yol açtı

Kayseri Melikgazi'de bir sipariş yüzünden çıkan tartışma binanın önünde bıçaklı kavgaya dönüştü; anlar kuryenin kask kamerasına yansıdı, yaralılar taburcu oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sipariş tartışması bina önünde bıçaklı kavgaya yol açtı

Olayın gelişimi:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın önünde çıkan kavgada, siparişi getiren kurye Ö.Y. ile siparişi veren E.A. arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek binanın dışına taştı.

İddiaya göre E.A., belinden çıkardığı bıçakla kuryeyi ve olaya müdahale etmeye çalışan kuryenin annesi S.A.'yı yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin müdahalesiyle kavga güçlükle sona erdirildi.

Görüntüler ve müdahale:

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın sokakta hızla alevlenmesi, E.A.'nın bıçağıyla müdahale anı ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale çabaları anbean kaydedildi. Görüntüler olayın seyri hakkında polis ekiplerine delil sağladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ö.Y. ve S.A. tedavilerinin ardından taburcu edildi; her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Olay, teslimat süreçlerinde yaşanan tartışmaların kısa sürede kontrolden çıkabildiğini ve kuryelerin çalışma güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Kask kameralarının anlık kayıtları, benzer vakalarda soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir görsel kanıt niteliğinde oldu.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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