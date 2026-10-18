Yazılı Kanyon’da aramalar sonucu İHH gönüllüsünün cansız bedenine ulaşıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Yazılı Kanyon’da aramalar sonucu İHH gönüllüsünün cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul’dan eğitim ve kanyon faaliyetleri için Yazılı Kanyon’a gelen 14 kişilik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekibinden Sinan Yavuz (42)’un cansız bedenine ulaşıldı. Isparta Valiliği, bölgede mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Olayın gelişimi:

Valilik açıklamasına göre, 18 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, İstanbul’dan gelen 14 kişilik İHH gönüllü grubunun Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolduğu bildirildi. İhbarın ardından, arama kurtarma faaliyetlerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan İHA destekli arama çalışmaları sonucunda grubun yeri kısa sürede tespit edildi ve bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarma ve destek çalışmaları:

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer 13 gönüllünün kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Valilik, kurtarma operasyonlarının titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Çalışmalara destek amacıyla AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli illerinden toplam 28 personel ve 8 araç bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin öncelikle can güvenliği esas alınarak sürdürüldüğünü, bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle operasyonların dikkatle ilerletildiğini bildirdi.

KAYIP İHH GÖNÜLLÜLERİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEYOR