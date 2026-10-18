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Gültepe'de balkonda halı çırparken 8. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Batman Gültepe Mahallesi'nde balkonda halı çırparken dengesini kaybeden E.I. (30), 8. kattan düşüp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:02

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gültepe'de balkonda halı çırparken 8. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi

Olay, saat 17.30 sıralarında Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre binanın 8. katında ikamet eden E.I. (30), balkonda halı çırparken dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müdahale ve cenaze:

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.I. kurtarılamadı. Vefat eden kişinin cenazesi, resmi işlemler için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin başlattığı inceleme:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olayın, balkonda halı çırpma sırasında oluşan dengesizlik sonucu meydana geldiği öne sürülüyor; yetkililer düşmenin nedeninin netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN’DA BALKONDA HALI ÇIRPMAK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK 8’İNCİ KATTAN DÜŞTÜĞÜ İLERİ SÜRÜLEN...

BATMAN’DA BALKONDA HALI ÇIRPMAK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK 8’İNCİ KATTAN DÜŞTÜĞÜ İLERİ SÜRÜLEN 30 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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