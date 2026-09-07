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Bingöl Sancak'ta direksiyon hakimiyetini yitiren kamyonet şarampole yuvarlandı: üç yaralı

Bingöl'ün Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde 12 AAC 513 plakalı kamyonetin sürücü kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl Sancak'ta direksiyon hakimiyetini yitiren kamyonet şarampole yuvarlandı: üç yaralı

Kaza ayrıntıları:

Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 12 AAC 513 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin trafik ve adli soruşturma çalışmaları sürüyor.

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BİNGÖL’DE PİKAP ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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