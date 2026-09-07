Bingöl Sancak'ta direksiyon hakimiyetini yitiren kamyonet şarampole yuvarlandı: üç yaralı

Kaza ayrıntıları:

Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 12 AAC 513 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin trafik ve adli soruşturma çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL’DE PİKAP ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI