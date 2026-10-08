Bingöl’de Gündoğdu ve Ekinyolu'nda iki kaza: 3 yaralı

kaza detayları:

Bingöl'de iki ayrı noktada meydana gelen kazalardan ilki Gündoğdu Kavşağı mevkiinde kaydedildi. Edinilen bilgilere göre 34 EDJ 590 plakalı otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu kaza oluştu ve olayda 1 kişi yaralandı.

ekinyolu'ndaki çarpışma:

İkinci kaza Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı bu olayda 2 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan toplam 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

gözetim ve soruşturma:

Olaylarla ilgili yetkililer tarafından gerekli trafik incelemeleri ve soruşturmalar başlatıldı. Kazaların nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

BİNGÖL’DE İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI