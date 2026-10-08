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Bingöl’de Gündoğdu ve Ekinyolu'nda iki kaza: 3 yaralı

Bingöl'de Gündoğdu Kavşağı ile Ekinyolu mevkiinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında, çeşitli araçların karıştığı olaylarda toplam 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl’de Gündoğdu ve Ekinyolu'nda iki kaza: 3 yaralı

kaza detayları:

Bingöl'de iki ayrı noktada meydana gelen kazalardan ilki Gündoğdu Kavşağı mevkiinde kaydedildi. Edinilen bilgilere göre 34 EDJ 590 plakalı otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu kaza oluştu ve olayda 1 kişi yaralandı.

ekinyolu'ndaki çarpışma:

İkinci kaza Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı bu olayda 2 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan toplam 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

gözetim ve soruşturma:

Olaylarla ilgili yetkililer tarafından gerekli trafik incelemeleri ve soruşturmalar başlatıldı. Kazaların nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

BİNGÖL’DE İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

BİNGÖL’DE İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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