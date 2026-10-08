Astana'da ortak harita ve coğrafi isimler kataloğu hazırlanacak

ortak katalog ve harita taslağı kararı:

Kazakistan’ın başkenti Astana ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı nda, üye devletler arasında coğrafi veri birliği sağlanmasına yönelik somut adımlar atıldı. Toplantıda, Türk devletlerindeki coğrafi yer adlarını bir araya getirecek ortak katalog oluşturulması konusunda mutabakata varıldı ve bu katalogun hazırlanması bölgesel harita çalışmalarının merkezini oluşturacak.

katılımcılar ve gündem:

Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan temsilcileri ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuru Guliyev katıldı. Görüşmelerde jeodezi, haritacılık ve coğrafi bilgi teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, uydu görüntüleme ve dijital coğrafi veri yönetimi gibi konular ele alındı. Taraflar ayrıca deneyim paylaşımı ve dijital teknolojilerin ortak kullanımına ilişkin konuları görüştü.

uygulama ve koordinasyon adımları:

Toplantıda TDT Haritacılık Çalışma Grubu’na, ortak Türk dünyası haritası taslağını tamamlayıp bir sonraki toplantıda sunma görevi verildi. Ayrıca, TDT Sekretaryası bünyesinde haritacılık çalışmalarını koordine edecek özel bir birim kurulması önerildi; bu birim, katalog ve harita çalışmalarının standardizasyonu ve veri paylaşım mekanizmalarının oluşturulmasında rol oynaması planlanan merkez olacak.

Toplantı sonunda TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı Bildirisi imzalandı. Taraflar, alınan kararların uygulanmasına yönelik iş birliği çerçevesinin oluşturulması ve teknik çalışmaların hızlandırılması yönünde mutabık kaldı.

Gelecek adım olarak, çalışma grubunun hazırlayacağı harita taslağı bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere sunulacak; ayrıca, bir sonraki toplantının 2027 yılında Kırgızistanda düzenlenmesi kararlaştırıldı.

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) HARİTACILIK KURUMLARI BAŞKANLARI 3. TOPLANTISI’NDA, ORTAK TÜRK DÜNYASI HARİTASI VE COĞRAFİ İSİMLER KATALOĞU OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI.