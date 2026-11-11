Bingöl'de işletmelerin kredi erişimi için ortak çözüm arayışı

Bingöl iş dünyası ve finans sektörü buluştu

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) ev sahipliğinde "Bingöl Ekonomisi İçin Finansta Ortak Akıl" temasıyla düzenlenen Bingöl İş Dünyası ve Finans Sektörü İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya kamu ve özel bankalar ile katılım bankalarının Bingöl şube müdürleri, KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı ve TKDK temsilcileri katıldı.

işletmelerin finansmana erişiminde öne çıkan sorunlar:

Katılımcılar, işletmelerin krediye ulaşırken karşılaştığı yüksek faiz oranları, komisyon ve dosya masrafları ile ekspertiz maliyetlerini gündeme taşıdı. Ayrıca banka şubelerinin kredi tahsis yetkileri ve şube limitlerinin yetersizliği, KGF destekleri ve TOBB Nefes Kredisi limitlerinin etkin kullanımı ele alındı.

Toplantıda, kredi taleplerinin yalnızca mevcut bilançolar üzerinden değil; ticari geçmiş, ödeme performansı, üretim kapasitesi ve istihdama katkı gibi unsurlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu yaklaşımın, özellikle yatırımları ve istihdamı sürdüren işletmeler için daha kapsayıcı finansman imkânı yaratacağı belirtildi.

ekspertiz limitleri ve maliyetlerin azaltılması talebi:

Güncel uygulamalarda birçok bankanın 10 milyon TL seviyesindeki ekspertiz limitinin yetersiz kaldığı kaydedildi ve bu limitin 50 milyon TL seviyesine çıkarılması talep edildi. Yüksek tutarlı hayvancılık ve yatırım projelerinde birden fazla ekspertiz raporu istenmesinin ek maliyet ve zaman kaybına neden olduğu, yaklaşık 30 milyon TL tutarındaki bir yatırımda ekspertiz sayısının üçe kadar çıkabildiği örneğiyle aktarıldı.

Katılımcılar, değerleme süreçlerinin hızlandırılması ve aynı projeye ilişkin tekrar eden rapor taleplerinin azaltılması yönünde uygulama değişiklikleri talep etti.

şube limitleri, KGF ve TOBB Nefes kredisine dair beklentiler:

Toplantıda TOBB Nefes Kredisi ve KGF desteklerinin işletmelere zamanında ve uygun koşullarda ulaşmasının önemi öne çıktı. Başvuruların kolaylaştırılması, şube limitlerinin etkin kullanılması ve gerekirse ilgili şubelere ek limit tahsis edilmesi beklentisi paylaşıldı. Çintay, "Asıl önemli olan, açıklanan kaynağın üyelerimize zamanında ve uygun koşullarla ulaşmasıdır. Şubelerimize yeterli limit tahsis edilmezse finansman paketleri sahada beklenen karşılığı bulamaz" diye konuştu.

Çintay ayrıca, "Firmalarımız Bingöl’ün milli servetidir" ifadeleriyle işletmelerin korunmasının kent ekonomisi için taşıdığı önemi özetledi ve kapanan işletmelerin istihdam, üretim ve vergi gelirleri üzerinde doğuracağı olumsuz etkileri vurguladı.

sorunların iletilmesi ve takip mekanizması:

BİNTSO, bankalarla karşı karşıya değil; ortak hedef doğrultusunda işbirliği içinde olunmasını hedeflediklerini belirtti ve üyelerin finansman sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarda girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını açıkladı. Toplantıda ortaya konan sorun ve çözüm önerilerinin raporlanarak banka genel müdürlüklerine, TOBB’a, KGF’ye ve yetkili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca finans sektörü ile reel sektör arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürülmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Toplantıya Bingöl merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu, özel ve katılım bankalarının şube müdürleri ile KOSGEB Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Ortak ve TKDK Uzmanı Safiye Ergin Kaya katıldı.

BİNTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR ÇİNTAY