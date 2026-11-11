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Palamutun bolluğu küçük balıkları geri plana itti

Samsun Çarşamba'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı; palamut ucuzlarken mezgit, hamsi ve barbunda azalma var, tüketici daha uygun palamuta yöneldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamutun bolluğu küçük balıkları geri plana itti

samsun çarşamba'da sezon değerlendirmesi:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde balıkçılar bu sezon tezgahlarda göze çarpan değişimi aktarıyor. Esnaf, Karadeniz’de palamutun bol miktarda avlandığını, buna karşılık mezgit, hamsi ve barbun gibi küçük balıkların av miktarında belirgin bir düşüş gördüklerini belirtti. Sahadaki gözlemler ve satış verileri, tüketici tercihlerinin de bu değişime hızla ayak uydurduğunu gösteriyor.

küçük balıklardaki azalışın nedeni:

Balıkçı esnafı Ali Gündüzoğlu, palamutun küçük balıklarla beslendiğini vurgulayarak bu durumun azalışta etkili olduğunu söyledi. Gündüzoğlu, "Bu sene palamutun senesi oldu. Mezgit, hamsi ve barbun az çıkıyor. Neredeyse küçük balıkların neslini tüketti" şeklinde konuştu. Bu değerlendirme, sahadan gelen somut av miktarı gözlemleriyle örtüşüyor ve ekosistemde türler arası beslenme baskısının fiyat ve arz üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

tezgahlarda fiyat dengesi ve tüketici tercihi:

Fiyatlarda da gözle görülür kaymalar yaşanıyor. Gündüzoğlu, somonun kilogram fiyatının 250 TL, palamudun 100 TL civarında olduğunu, hamsinin ise 300 TL seviyesine çıktığını aktardı. Geçen yıl hamsinin kilosunun 100 TL olduğunu hatırlatan esnaf, fiyat artışının tüketiciyi daha uygun fiyatlı palamuta yönelttiğini belirtti: "4 kişilik aile 2 kilo hamsi almak yerine palamut almayı tercih ediyor."

Satışlardan memnun olduklarını ifade eden Gündüzoğlu, palamut bolluğunun sürmesi durumunda hamsi fiyatlarının kısa sürede düşmeyebileceğine dikkat çekti ve palamutun fiyatının en fazla 150 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Tezgâhlardaki bu dönüşüm, hem balık türleri arasındaki ekolojik ilişkiyi hem de tüketici davranışlarını doğrudan etkiliyor.

BALIKÇI ESNAFI ALİ GÜNDÜZOĞLU

BALIKÇI ESNAFI ALİ GÜNDÜZOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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