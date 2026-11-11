Üreticiyi korumak tarımın geleceğini güvence altına alır

Manavgat üreticisinin sesi COP31'de

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Önem Gök, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Tarladan Finansa Üretici Buluşması" panelinde üreticilerin korunmasının tarımın sürdürülebilirliği için anahtar olduğunu belirtti. Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, artan girdi maliyetleri, su ve enerji kullanımı ile yeşil dönüşümün finansmanı ele alındı.

Manavgat'ın tarımsal gücü:

Gök, Manavgat'ın 423 bin dekardan fazla tarım arazisi ve ürün çeşitliliğiyle Antalya'nın önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattı. Konuşmasında ilçenin üretim verilerini vurgulayarak, 2025 yılında yaklaşık 168 bin ton muz ile Türkiye üretiminin yüzde 20