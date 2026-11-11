Sanayinin yeni ara eleman havuzu: Adana'da kaynak ve cobot eğitim merkezi

Adana'da kademeli kaynak ve cobot eğitim merkezi açıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türk Kızılayı Sarıçam Şubesi ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan eğitim programı tanıtıldı. Teorikten Atölyeye: Kademeli Kaynak ve COBOT Operatörlüğü Eğitim ve İstihdam Programı kapsamında açılan merkezde toplam 55 kursiyere eğitim verilecek; bunların 9'u kadındır.

Eğitimin amacı ve yapısı:

Projenin hedefi, bölgedeki sanayinin kalifiye ara eleman ihtiyacına doğrudan yanıt vermek. Kurs kapsamında kursiyerlere önce temel kaynak eğitimi sağlanacak; temel eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise ileri düzeyde cobot (robot) operatörlüğü eğitimine alınarak istihdama hazırlanacak. Tanıtım toplantısında, programın aşamaları ve kursiyerlere sunulacak imkanlar detaylandırıldı.

Merkez, hem teorik bilgiyi hem de atölye uygulamalarını birleştiren kademeli eğitim modeliyle tasarlandı. Bu model, mezunların sahada uygulanabilir beceriler edinmesini ve kısa sürede iş piyasasına katılmasını amaçlıyor.

Sanayi ve iş birliği mesajları:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, projenin sanayinin iş gücü ihtiyacına dönük somut bir adım olduğunu vurguladı: "Aranan eleman için yola çıktık. Türkiye’de önü en açık meslekler arasında makine operatörlüğü, kaynakçılık gibi meslekler var. Hem Çukurova Üniversitesi hem de Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Tüm sanayicilerimizle birlikte en iyi yaptığımız iş, sanayici ve üniversite iş birliğidir. Organize Sanayi bölgemiz birçok alanda var ve olmaya devam edecek."

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise programın deprem sonrası istihdam odaklı desteğinin altını çizdi: "6 Şubat depremlerinden sonra bir sürü insan işsiz kaldı. İşsiz kalanlara öncelikle aşevi eğitimi verdik. Geçen hafta itibariyle 300 kadınımıza istihdam sağladık. Bu alanda eğitimler vermeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bir taraftan da burada sanayicilerimizle birlikte ara eleman değil, aranan eleman yetiştirme yolunda gençlerimize eğitim veriyoruz. Kızılay olarak milletimize gıda kolisi vermek yerine bir bilezik, bir meslek, bir sertifika verelim ki onurlu bir şekilde işini bulsun ve devam etsin."

Programın kısa ve orta vadede bölgedeki istihdam dinamiklerini güçlendirmesi, sanayicilerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırması ve özellikle kadınların teknik mesleklere katılımını artırması hedefleniyor. Açılan merkezdeki eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin istihdam süreçlerine yönelik yönlendirme ve destek faaliyetleri de devam edecek.

Adana’da 9'u kadın 55 kişiye kaynak ve robot operatörlüğü eğitimi verilecek