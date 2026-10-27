Bingöl'de UMKE lojistik merkezinde büyük deprem senaryosuna karşı kapsamlı müdahale testi

Bingöl'de kapsamlı deprem tatbikatı

Deprem riski yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de, olası afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi'nde kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte bir depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahale canlandırıldı.

Tatbikatın kapsamı:

Tatbikata toplam 170 personel katıldı. Katılımcılar arasında Muş'tan gelen 10 UMKE personeli ile birlikte UMKE, itfaiye, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma, belediye ve diğer paydaş kurumların ekipleri yer aldı. Amaç, sahada ekiplerin müdahale kabiliyetlerini ölçmek ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak test etmekti.

Senaryo gereği olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları, enkaz yönetimi, yangın söndürme, trafik kazalarına müdahale ve ilk tıbbi müdahaleler eş zamanlı olarak uygulandı. Ekiplerin haberleşme, lojistik ve tahliye süreçlerindeki koordinasyonu ayrı ayrı değerlendirildi; eksiklikler tespit edilerek raporlanmak üzere kayda alındı.

Lojistik merkezinin imkânları:

Tatbikatın düzenlendiği merkezin fiziki ve operasyonel altyapısı müdahaleyi destekleyecek şekilde donatılmış durumda. 105 dönüm alanda kurulu lojistik merkezinde 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları ile mobil banyo ve tuvalet bulunuyor. Bu altyapı, saha operasyonlarının koordinasyonu ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olarak değerlendirildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik tatbikatı değerlendirirken merkezin uluslararası standartlarda sertifikasyona sahip olduğunu, afetlere hazırlık çalışmalarının bu alanda yürütüldüğünü ve tatbikatta yer alan kurumların ortak çalışmasının önemine vurgu yaptı. Vali Çelik, hazırlık sürecinin güçlendirilmesinin müdahale başarısını doğrudan etkilediğini belirtti ve tatbikatların sıklığının artırılacağını ifade etti.

Vali Çelik ayrıca Bingöl'ün depremsellik gerçeğine dikkat çekerek, 'Hiçbir tatbikat maalesef gerçek bir afetin yerini tutamaz. Ancak tatbikatlar, gerçek bir afet yaşandığında ekiplerimizin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale etmesini sağlıyor' değerlendirmesinde bulundu. Çelik, 2023 yılında yaşanan depremlerde Bingöl'ün etkilenen iller arasında yer aldığını hatırlatarak hazırlık ihtiyacını yineledi.

Tatbikat, hem saha ekiplerinin operasyonel yetkinliğinin artırılması hem de kurumlar arası ortak çalışma prosedürlerinin gözden geçirilmesi açısından önemli bir prova işlevi gördü. Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için eğitim ve altyapı çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

BİNGÖL'DE 170 PERSONELİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI.