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Bingöl’de üreticilere yönelik kapsamlı su ürünleri eğitimi düzenlendi

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 27 Ekim 2026'da Bingöl'de üreticilere balık hastalıkları, alternatif türler, su kalitesi ve istilacı türler anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bingöl’de üreticilere yönelik kapsamlı su ürünleri eğitimi düzenlendi

Bingöl’de üreticilere yönelik kapsamlı su ürünleri eğitimi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı kapsamında, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari avcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı.

eğitimin içeriği:

Programda, Enstitü Müdürü Özkan Özbay ve beraberindeki uzman personel tarafından balık hastalıkları ve numune gönderme yöntemleri, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ölçümleri ile istilacı türlerin tanımlanması ve yönetimine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara hem teorik bilgiler verildi hem de uygulamaya yönelik yaklaşımlar üzerinde duruldu.

amaç ve hedefler:

Eğitimin temel hedefi, sahadaki üreticilerin hastalık yönetimi, su kalitesi izleme teknikleri ve yeni tür yetiştiriciliği konularında bilgi ve farkındalığını artırmak olarak açıklandı. Programın, bölgesel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve ticari avcılık ile yetiştiricilik faaliyetlerinde risklerin azaltılması amaçlandı.

Etkinliğe katılan üreticiler, sunulan uygulama ve numune gönderme prosedürleri konusunda bilgilendirildi; eğitim sonrası takip ve destek mekanizmalarının işletilmesinin önemine vurgu yapıldı.

BİNGÖL’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNE BALIK HASTALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİK EĞİTİMİ...

BİNGÖL’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNE BALIK HASTALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİK EĞİTİMİ YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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