Binlerce gösterici Miçotakis'in Selanik konuşması öncesi kent merkezini kesti

Selanik'te geniş katılımlı protesto:

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, işçi sendikaları ve sol görüşlü gruplar, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yapacağı konuşma öncesinde kent merkezinde toplandı. Gösteriler üç ayrı noktada eş zamanlı gerçekleşti; PAME Hanth Meydanı'nda miting düzenlerken, savaş karşıtı ve Filistin destekçisi gruplar Beyaz Kule önünde, sol eğilimli ve anarşist gruplar ise Kamara Meydanı'nda bir araya geldi.

Çiftçiler, balıkçılar ve arıcılar Yunanistan'ın kuzey ve orta bölgelerinden gelerek temsilcilerinin konuşmalarının ardından PAME mitingine yürüdü. Eylemciler üreticiler için asgari fiyat, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gelir desteği talep etti. Polisle yapılan mutabakat gereği 20 traktör kent merkezine girişine izin verildi ve traktörler Beyaz Kule yakınlarında park edildi.

Gösterilerin içeriği ve mesajları:

Yürüyüş sırasında bazı katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı; ayrıca Filistin'e destek içeren dövizler taşındı. Bazı gruplar ise doğrudan hükümet karşıtı sloganlar yöneltti. Kent merkezindeki sahil yolu, binlerce göstericinin katılımıyla önemli ölçüde trafiğe kapandı ve günlük akış etkilendi.

Güvenlik önlemleri ve operasyon:

Polis, güvenliği sağlamak için geniş bir tedbir ağı kurdu. Yetkililer operasyon kapsamında yaklaşık 60 çevik kuvvet ekibi ve çevre bölgelerden gelen birliklerin de dahil olduğu 3 bin 500'den fazla polis görevlendirildiğini açıkladı. Dronlarla alınan canlı görüntüler merkezdeki operasyon birimine iletildi ve denetim için iki savcı görevlendirildi.

Protestolar başlamadan önce önleyici kontrollerde 12 kişi gözaltına alındı; bunlardan 6'sı tutuklandı. Polis sekiz metro istasyonunu kapattı, trafik kısıtlamaları uyguladı ve Uluslararası Fuar Merkezi çevresini minibüsler ve bariyerlerle çevirerek protestocuların alana yaklaşmasını engelledi. Bir tazyikli su aracı da hazır bekletildi.

Miçotakis'in Selanik'teki konuşması, hükümetlerin ekonomik önceliklerini ve vergi ile sosyal yardım politikalarını açıkladığı geleneksel bir platform olarak önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, uzun süredir taleplerini duyurmak isteyen çeşitli grupların protestolarına sahne oluyor ve bu yılki fuar öncesi eylemler de aynı çizgiyi takip etti.

Yunanistan’ın Selanik kentinde çiftçiler, işçiler ve sol görüşlü gruplar, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 90. Selanik Uluslararası Fuarı’nda yapacağı konuşma öncesinde protesto düzenledi. Gösteriler kapsamında 20 traktörün kent merkezine girişine izin verilirken, eylemciler Filistin bayrakları taşıyarak "Özgür Filistin" sloganları attı.