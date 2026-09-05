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keskin'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Keskin ilçesi Esatmüminli'de kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi; sürücüyle birlikte 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

keskin'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Keskin ilçesinde takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Esatmüminli köyü mevkiinde bir otomobilin takla atması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç tarlaya devrildi.

kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü H.B.K. ile yolcular A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç otoparka çekildi ve kazayla ilgili işlem başlatıldı.

KIRIKKALE&#039;NİN KESKİN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1&#039;İ ÇOCUK 4 KİŞİ...

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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