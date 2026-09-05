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Rıdvan Yılmaz'ın derbi sevinci yarıda kaldı

Rıdvan Yılmaz, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe derbisinde 38. dakikada eşitliği sağladı; kasık ağrısı nedeniyle ikinci yarıda yerini aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rıdvan Yılmaz'ın derbi sevinci yarıda kaldı

maç gelişmeleri:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında takımın sol beki olarak görev yapan Rıdvan Yılmaz, ikinci yarıya çıkamayarak kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşanmasına neden oldu.

rıdvan'ın performansı ve golü:

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, 38. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı ve maçın kaderinde söz sahibi oldu.

sakatlık ve oyundan çıkışı:

Rıdvan, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı. Hemen oyundan alınması, Beşiktaş'ın sol bek rotasyonunda kısa vadede soru işareti oluşturdu.

Takım ve teknik kadro, Rıdvan'ın durumunu maç sonrasında değerlendirecek; oyuna giren isimlerin performansı ise maçın ilerleyen dakikalarında belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAKATLIĞINDAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA SAHAYA...

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAKATLIĞINDAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA SAHAYA ÇIKAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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