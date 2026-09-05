Rıdvan Yılmaz'ın derbi sevinci yarıda kaldı

maç gelişmeleri:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında takımın sol beki olarak görev yapan Rıdvan Yılmaz, ikinci yarıya çıkamayarak kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşanmasına neden oldu.

rıdvan'ın performansı ve golü:

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, 38. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı ve maçın kaderinde söz sahibi oldu.

sakatlık ve oyundan çıkışı:

Rıdvan, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı. Hemen oyundan alınması, Beşiktaş'ın sol bek rotasyonunda kısa vadede soru işareti oluşturdu.

Takım ve teknik kadro, Rıdvan'ın durumunu maç sonrasında değerlendirecek; oyuna giren isimlerin performansı ise maçın ilerleyen dakikalarında belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAKATLIĞINDAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA SAHAYA ÇIKAMADI.