Gişede takibin ardından durduruldu: 4 ruhsatsız tabanca bulundu

Operasyonun yürütülmesi:

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket etti. Şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen şahıslar fiziki takibe alındı ve Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişeleri yakınında araç durdurularak operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara ilişkin bulgular, operasyonu yürüten birimlerce tutanaklara geçirildi ve delil süreci başlatıldı.

Adli süreç ve şüpheliler:

Gözaltına alınan M.B.V. (20) ve E.T. (21) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Soruşturma, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor ve yakalanan delillerin adli süreçteki yeri işlem sonucunda netleşecek.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE KUZEY MARMARA OTOYOLU GİŞELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH SEVKİYATI YAPACAĞI BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ, 4 ADET RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI.