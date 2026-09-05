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Kavşakta çarpışma: Polatlı'da 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Polatlı Yeni Mahallesi Barbaros ve Sancak caddeleri kavşağında pikap ile otomobil çarpıştı; 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma: Polatlı'da 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza yeri ve araçların durumu:

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde, Barbaros Caddesi ile Sancak Caddesi kesişiminde bir pikap kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu ve araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

Yaralılar ve müdahale:

Olayda 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları alarak Polatlı Devlet Hastanesine götürdü ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri ve trafik akışı geçici olarak etkilendi; yetkililer yol ve olay yerinde gerekli çalışmalarla trafiği yönlendirdi.

Yetkililer, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda çarpışmanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara&#039;da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1&#039;i çocuk 4 yaralı

Ankara'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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