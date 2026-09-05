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Senendec yakınlarında tanker kazası patlamaya yol açtı: 11 ölü

Hamedan-Senendec karayolunda akaryakıt tankeri karışan zincirleme kazada patlama oldu; 11 kişi öldü, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Senendec yakınlarında tanker kazası patlamaya yol açtı: 11 ölü

Senendec yakınlarında zincirleme kaza ve patlama

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinin Senendec kenti yakınlarında, Hamedan-Senendec karayolunda akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından büyük bir patlama meydana geldi. Olayda, yetkililerin verdiği bilgiye göre 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede büyüdü ve olay yerinden yoğun siyah duman yükseldi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ekipler ilk andan itibaren çalışmaları sürdürdü. Eyalet Acil Servis Başkanı Babak Hedayi, kurtarma ve acil yardım ekiplerinin yaralıların durumunu değerlendirme ve olay yerini güvenli hale getirme çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü bildirdi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer kazanın nedeninin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Güvenlik birimleri, yol ve araçlarda yapılacak teknik incelemeler ile tanık beyanlarını değerlendiriyor. Bölgedeki trafiğin güvenli hale getirilmesi ve benzeri olayların önlenmesine yönelik ek tedbirler konuşuluyor.

Yetkililer ayrıca yaralıların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini, olayın etkilerinin giderilmesi için koordineli bir müdahale yürütüldüğünü belirtti.

İran’ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı...

İran’ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı trafik kazasının ardından patlama meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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