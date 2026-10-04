Binlerce kişi son görevini yaptı: Yusuf Akdoğan Kaynaşlı'da uğurlandı

Cenaze töreni:
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yusuf Akdoğan için Kaynaşlı ilçesinde kılınan cenaze namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Akdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.
Hastaneye kaldırılma süreci:
Akdoğan, kalp krizi şikâyetiyle kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İş yaşamı ve faaliyetleri:
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yol üzerinde dinlenme tesisleri bulunan iş adamı Akdoğan, bölgedeki tanınırlığıyla biliniyordu. Cenaze törenine katılımın yoğun olması yerel ilgiyi de gözler önüne serdi.
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE BULUNAN YOL ÜSTÜ TESİSLERİNİN SAHİPLERİNDEN BİRİSİ OLAN DÜZCELİ YUSUF AKDOĞAN, DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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