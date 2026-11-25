Arsuz'ta hafif ticari aracın yol kenarına uçması
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç yol kenarına uçtu. Kaza, Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı.
Kurtarma ve ilk müdahale:
Olayın ardından bölgeye HBB ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü için gerekli müdahaleyi yaptı.
Olay yerindeki önlemler ve teslim:
Ekipler bölgede emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
ARSUZ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN EKİPLER OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI.
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