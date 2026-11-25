Aydın'da inşaat hareketliliği yavaşlıyor: ruhsat ve kullanım izinlerinde gerileme

TÜİK'in 2026 Temmuz-Eylül dönemine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri, Aydın'da hem yapı ruhsatı hem de yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayılarında belirgin düşüş olduğunu gösterdi. Üçüncü çeyrek verileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sürecinin farklı aşamalarında azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

yapı ruhsatlarında gerileme:

2026 yılının üçüncü çeyreğinde Aydın'da 2 bin 423 daireye yapı ruhsatı verildi. Bu sayı, 2025'in aynı dönemindeki 2 bin 936 daire ile karşılaştırıldığında yaklaşık %17 azalma kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde 3 bin 126, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 46 daireye ruhsat verilmişti; böylece 2026'nın ilk dokuz ayında toplam yapı ruhsatı verilen daire sayısı 8 bin 595 oldu.

yapı kullanma izinlerindeki düşüş:

Üçüncü çeyrekte yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1 757 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 3 bin 5 idi; bu da kullanım izni düzeyinde yaklaşık %41 oranında bir azalma anlamına geliyor. 2026'nın ilk çeyreğinde 1 959, ikinci çeyreğinde ise 1 669 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi ve ilk dokuz aylık toplam 5 bin 383 olarak gerçekleşti.

Veriler, Aydın'daki inşaat süreçlerinin ruhsat aşaması ile kullanım izni aşamasında farklı hızlarla etkilendiğini gösteriyor. İlk dokuz aylık toplamlar, yıl içinde vergi, finansman ya da lojistik gibi faktörlerin süreçleri nasıl şekillendirdiğine dair ipuçları veriyor; üçüncü çeyrekteki gerileme ise sektördeki kısa vadeli yavaşlamaya işaret ediyor.

AYDIN’DA 2026 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI 2 BİN 423 OLURKEN, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN DAİRE SAYISI İSE BİN 757 OLARAK GERÇEKLEŞTİ.