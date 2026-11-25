Atabağı'nda öğretmenlere ziyaret ve kutlama

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beldedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğretmenlerin gününü kutlayan Lale, okullarda öğretmenlerle sohbet etti ve görüş ile taleplerini dinledi.

okullarda takdim edilen jestler:

Başkan Lale, görev yapan öğretmenlere gül ve çeşitli hediyeler takdim etti. Görüşmelerde öğretmenlerin eğitim ortamına ilişkin beklentileri ve ihtiyaçları üzerine bilgi alındı; Lale, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

ilçe programına katılım:

Atabağı beldesindeki ziyaretlerin ardından Baykan ilçesinde düzenlenen 24 Kasım programına katılan Tayyar Lale, günün önemine vurgu yaparak öğretmenlerle dayanışmanın süreceğini belirtti. Ziyaretler, öğretmenlerle doğrudan iletişimi güçlendirmenin yanı sıra yerel yönetimin eğitim desteğine yönelik yaklaşımını da ortaya koydu.

ATABAĞI BELEDİYE BAŞKANI LALE, ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI