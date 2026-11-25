Bisikletiyle günlük rotası:

Artvin'de yaşayan Ali Kemal Erdem, geçimini kara yolu kenarına atılan atıkları toplayıp satarak sağlıyor. Bisikletiyle günde ortalama 5 kilometre yol kat eden Erdem, karşılaştığı plastik, cam ve metal atıkları yanında taşıdığı çuvallara dolduruyor.

Toplama sırasında Erdem, atık gördüğü noktalarda bisikletten iniyor; işi bitince çuvalları düzeltiyor ve yeniden pedal çeviriyor. Elde ettiği malzemeleri geri dönüşüm işletmelerine satarak gelir elde ediyor ve Artvin Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı bulunuyor.

Günlük rutin ve uygulama detayları:

Karayolu kenarına atılan atıkların çoğunluğunu araçlardan düşen plastik, cam ve metal oluşturuyor. Erdem, bu malzemeleri türlerine göre ayırıp çuvallara yerleştiriyor; böylece topladığı atıklar geri dönüşüm süreçlerine hazırlanmış oluyor.

Sadık yol arkadaşı kedi:

Erdem'in çalışmasına, yolda karşılaştığı ve o günden beri peşinden ayrılmayan bir kedi eşlik ediyor. Erdem durduğunda kedi yanında bekliyor, bisiklet yeniden hareket ettiğinde ise yol kenarından peşine takılıyor. İkili, Artvin yollarında hem temizlik yapan hem de dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

Ali Kemal Erdem ve yanında gezinen kedi, yerel ölçekte geri dönüşüme katkı sağlayan örnek bir çalışma sergiliyor; düzenli toplama ve hayvanın sadakati, bölge halkının ilgisini çekiyor.

ARTVİN’DE KARAYOLU KENARINDAKİ ATIKLARI TOPLAYIP SATARAK GELİR ELDE EDEN ALİ KEMAL ERDEM’E, YOLDA KARŞILAŞTIĞI VE O GÜNDEN BERİ PEŞİNDEN AYRILMAYAN KEDİ EŞLİK EDİYOR