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Bir elbise, bir ömür: 58 yıldır saklanan bar kıyafeti aile hafızasını taşıyor

Muhittin İpçioğlu, dedesinin 1968'de diktirdiği bar elbisesini 58 yıldır saklıyor; 150 parçalık aile koleksiyonunu miras olarak gelecek nesillere hazırlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir elbise, bir ömür: 58 yıldır saklanan bar kıyafeti aile hafızasını taşıyor

Aile mirası olarak korunuyor:

Muhittin Çetin İpçioğlu (64), ailesinden kalan antika ve hatıra eşyalarını özenle bir arada tutuyor. Koleksiyonun en kıymetli parçalarından biri, dedesinin 1968 yılında kendisi için diktirdiği bar elbisesi. İpçioğlu, bu elbiseyi 58 yıldır sakladığını ve zamanında özellikle 12 Mart ile 29 Ekim bayramlarında giydiğini aktarıyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçaları:

Koleksiyonda bar elbisesinin dışında dönemin izlerini taşıyan birçok nesne bulunuyor. Bunlar arasında 1930 model fotoğraf makinesi, 1928 model Siemens marka radyo, aile işletmesinin ilk hesap makinesi, ayrıca süngü ve kamalar gibi tarihi sayılabilecek aletler yer alıyor. İpçioğlu, bazı aletlerin en az 200 yıllık olabileceğini düşünüyor ve toplamda yaklaşık 150 parça olduğunu belirtiyor.

Başlangıç ve gelecek planı:

Koleksiyon merakı, İpçioğlu'nun çocukluk yıllarında anahtarlık biriktirmesiyle başladı. Harçlıklarından biriktirdiği paralarla aldığı anahtarlıklar zamanla aileden kalan eşyaların toplanmasına dönüştü. Birçok parçayı temizleyip tasnif eden İpçioğlu, bu eşyaları ticari amaçla değil, aile tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için biriktiriyor. Hedefi, koleksiyonu önce oğluna, sonra torununa devretmek.

Hatıraların kişisel ve aile tarihinin canlı kanıtları olduğunu söyleyen İpçioğlu, radyo yayınlarından, okul yıllarına kadar uzanan anıların eşyalarla daha somut hale geldiğini vurguluyor. Koleksiyondaki parçalar, aile belleğini korurken aynı zamanda geçmişin gündelik yaşamına dair ipuçları sunuyor.

AİLESİNDEN KALAN ANTİKA EŞYALARI YILLARDIR ÖZENLE MUHAFAZA EDEN MUHİTTİN ÇETİN İPÇİOĞLU (64)...

AİLESİNDEN KALAN ANTİKA EŞYALARI YILLARDIR ÖZENLE MUHAFAZA EDEN MUHİTTİN ÇETİN İPÇİOĞLU (64), DEDESİNİN 1968 YILINDA KENDİSİ İÇİN DİKTİRDİĞİ BAR ELBİSESİNİ KOLEKSİYONUNUN EN KIYMETLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLARAK SAKLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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