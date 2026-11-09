Bir ömrün ışığında: Atatürk'ü anma programı Didim'de

Didim Belediyesi anma programını yayımladı:

Didim Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde anmak üzere "Bir Ömrün Işığında" adlı bir program düzenliyor. Etkinlik, Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin sanat aracılığıyla yeniden hatırlanmasını amaçlıyor.

etkinlik içeriği:

Programda kısa filmlerle Atatürk'ün yaşamı ve mücadele yılları farklı açılardan ele alınacak. Seyirciler, 'Başöğretmene Mektup' bölümüyle duygusal bir an yaşarken, Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirileceği müzik bölümleri ve geleneksel zeybek gösterisi de etkinlik akışında yer alacak.

Kurtuluş Savaşı'nın anlatımı ve yaklaşım:

Kurtuluş Savaşı'na ayrılan bölümde, müzikli anlatımlar aracılığıyla Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve bu mücadeleye liderlik eden Atatürk'ün tarihsel rolü vurgulanacak. Organizasyon, Atatürk'ün yalnızca geçmişin değil gelecek nesillerin de yolunu aydınlatan düşüncelerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

katılım çağrısı ve program bilgileri:

Tüm halkın davetli olduğu anma programı, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de DİGEM'de gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi, bu etkinlikle Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnet duygusunun ortak bir buluşmada dile getirileceğini belirtti.

10 Kasım'ın, yalnızca bir anma günü olmanın ötesinde Cumhuriyet, bağımsızlık ve çağdaşlaşma değerlerini hatırlama ve gelecek kuşaklara aktarma günü olarak önem taşıdığı vurgulanıyor. Didim'de düzenlenen program, bu anlamı sanatın çeşitli dallarıyla halkla paylaşmayı amaçlıyor.

DİDİM BELEDİYESİ, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü, ARAMIZDAN AYRILIŞININ YIL DÖNÜMÜNDE "BİR ÖMRÜN IŞIĞINDA" BAŞLIKLI ÖZEL BİR PROGRAMLA ANACAK. ATATÜRK’ÜN YAŞAMI, MÜCADELESİ VE GELECEK NESİLLERE EMANET ETTİĞİ CUMHURİYET DEĞERLERİNİN SANATIN FARKLI DALLARIYLA ELE ALINACAĞI PROGRAM, 10 KASIM SALI GÜNÜ SAAT 20.00'DE DİGEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.