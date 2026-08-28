Bir şehir hazırlığı: Bayburt'ta taşınan okullar yeni döneme hazırlanıyor

Taşınma tamamlandı, hazırlıklar hız kazandı

Bayburt'ta taşınma işlemleri tamamlanan okullarda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, taşınma süreci sona eren okulları ziyaret ederek yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi.

Hazırlıkların odağı: sınıflar ve ortak kullanım alanları:

Ziyaretlerde sınıf düzenlemeleri, koridor ve kantin gibi ortak kullanım alanlarındaki düzenlemeler detaylı şekilde gözden geçirildi. Kahraman, eğitim ortamlarının yeni döneme uygun hale getirilmesi için yapılan tadilat, temizlik ve donanım düzenlemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yerinde değerlendirme ve iletişim:

Yetkililerle yapılan görüşmelerde, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir eğitim süreci geçirmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kahraman, okul yönetimleri ve personelle görüşerek eksiklerin tespit edilmesi ve hızlı müdahale planlarının oluşturulmasını sağladı.

Taşınma işlemleri tamamlanan okullarda hem sınıflarda hem de ortak alanlarda son kontroller yapılarak eksikliklerin giderilmesine öncelik verildi. Eğitim camiasının yeni döneme hazırlıklı girmesi amacıyla koordinasyon ve takip çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Kahraman'ın ziyaretleri, okulların fiziki durumunun yanı sıra eğitim ortamlarının niteliğinin korunmasına yönelik adımların da planlandığını ortaya koydu. Yapılan incelemeler, yeni dönemde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren düzenlemelerin tamamlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

BAYBURT’TA TAŞINMASI TAMAMLANAN OKULLAR ZİYARET EDİLDİ