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Bir tırla 32 mahallede çocuklara yaz boyu neşe götürüldü

Sakarya'nın 'Bir Tır Mutluluk' projesi, 16 ilçe ve 32 mahallede 560 km yol izleyerek yaz boyunca 3 bin 200'ü aşkın çocuğa etkinlik ve ikram sundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir tırla 32 mahallede çocuklara yaz boyu neşe götürüldü

Bir tır mutlu yüzler bırakarak yaz etkinliklerini tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Bir Tır Mutluluk' projesi yaz sezonu programını tamamladı. Proje, kent genelinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek bölgesel erişim hedefini gerçekleştirdi.

rota ve katılım:

Bir aylık takvimde tır, 16 ilçe ve 32 mahalleyi ziyaret etti. Toplam 560 kilometre yol kateden ekipler, projeyle 3 bin 200'den fazla çocuk'a ulaştı ve doğrudan etkinlikler sundu.

etkinlikler ve özel programlar:

Ziyaretlerde animasyon ekipleri oyunlar, dans gösterileri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi; açık hava film gösterimleri yapıldı. Etkinliklerde çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi, aileler de programlara katıldı. Ayrıca etkinliklerde engelli bireylere, doğum günü olan vatandaşlara ve şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Proje, yaz boyunca sürdürülen programlarla mahallelerdeki çocuklara ulaşmayı amaçladı ve sezon sonunda planlandığı gibi tamamlandı.

SAKARYA&#039;DA ÇOCUKLARA YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN &quot;BİR TIR MUTLULUK&quot; PROJESİ YAZ SEZONU ETKİNLİKLERİNİ...

SAKARYA'DA ÇOCUKLARA YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN "BİR TIR MUTLULUK" PROJESİ YAZ SEZONU ETKİNLİKLERİNİ TAMAMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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